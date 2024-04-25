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Россияне били по Никопольщине: повредили дома, газопровод и ЛЭП

Ирина БалачукЧетверг, 25 апреля 2024, 08:18
Россияне били по Никопольщине: повредили дома, газопровод и ЛЭП
Фото из Telegram Лысака

Ночью 25 апреля российские оккупанты обстреливали Никопольский район Днепропетровской области − повредили частные дома, газопровод и линию электропередач.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью агрессор трижды обстреливал Никопольщину. Артиллерийским огнем накрывал сам Никополь, Марганец и Красногригорьевскую общину. Загорелся газопровод. Повреждены два частных дома, теплица. Поврежден памятник. А еще − линии электропередач и столб уличного освещения". 

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Фото Из Telegram лЫсака

Детали: Кроме того, из-за падения обломков сбитой ракеты на Синельниковщине поврежден частный дом. 

По словам главы ОВА, люди не пострадали.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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