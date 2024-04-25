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Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади − міністр оборони Німеччини

Ірина Балачук, Іванна КостінаЧетвер, 25 квітня 2024, 08:38
Росія виробляє більше зброї, ніж їй треба на війні, і вже заповнює склади − міністр оборони Німеччини
Борис Пісторіус. Фото Getty Images

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Росія виробляє зброю у кількостях, вищих за її потреби на війні − зараз військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Пісторіус наголосив, що зі збільшенням витрат на озброєння та впорядкуванням військової економіки "значна частина або частина того, що виробляється, більше не йде на фронт, а потрапляє на склади".

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Пряма мова німецького міністра: "Тепер ви можете бути наївними і сказати, що він (російський правитель Володимир Путін − ред.) робить це лише з обережності. Як скептична людина, я б сказав у цьому випадку, що він робить це тому, що у нього є плани або можуть бути".

Передісторія:

  • Генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова напасти на країни Північноатлантичного Альянсу через п'ять-вісім років, коли відновить постраждалі від війни в Україні сили.
  • Протягом останніх тижнів низка європейських країн НАТО попереджає про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.
  • Приміром, Борис Пісторіус також говорив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.

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Теми: НімеччинаРосіязброя
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