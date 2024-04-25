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Россия производит больше оружия, чем ей надо на войне, и уже заполняет склады − Минобороны Германии

Ирина Балачук, Иванна КостинаЧетверг, 25 апреля 2024, 08:38
Россия производит больше оружия, чем ей надо на войне, и уже заполняет склады − Минобороны Германии
Борис Писториус. Фото Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Россия производит оружие в количествах, превышающих ее потребности на войне − сейчас военно-промышленный комплекс РФ уже работает на заполнение складов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Писториус отметил, что с увеличением расходов на вооружение и упорядочением военной экономики "значительная часть или часть того, что производится, больше не идет на фронт, а попадает на склады".

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Прямая речь немецкого министра: "Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (российский правитель Владимир Путин − ред.) делает это только из осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть планы или могут быть".

Предыстория:

  • Генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова напасть на страны Североатлантического Альянса через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.
  • В течение последних недель ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.
  • К примеру, Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

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Темы: ГерманияРосcияоружие
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