Не встиг випустити жодної ракети: Сили оборони спалили російський "Бук-М1"

Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: Вказано, що під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків оператори 3-го окремого полку ССО виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет.

Реклама:

Дослівно: "Наші оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено".