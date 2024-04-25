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Не встиг випустити жодної ракети: Сили оборони спалили російський "Бук-М1"

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 квітня 2024, 09:25
Не встиг випустити жодної ракети: Сили оборони спалили російський Бук-М1
скриншот

Сили оборони знищили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" на одному з найгарячіших напрямків фронту.

Джерело: пресслужба ССО в соцмережах

Деталі: Вказано, що під час розвідувальних дій на одному з найгарячіших напрямків оператори 3-го окремого полку ССО виявили зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" противника, який готувався до пуску ракет.

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Дослівно: "Наші оператори передали координати ворожої цілі ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони. "Бук-М1" не встиг випустити жодної ракети – його було оперативно знищено".

Теми: ССОвійна
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