Не успел выпустить ни одной ракеты: Силы обороны сожгли российский "Бук-М1"

Силы обороны уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" на одном из самых горячих направлений фронта.

Источник: пресс-служба ССО в соцсетях

Детали: Указано, что во время разведывательных действий на одном из самых горячих направлений операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" противника, который готовился к пуску ракет.

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Дословно: "Наши операторы передали координаты вражеской цели ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны. "Бук-М1" не успел выпустить ни одной ракеты - он был оперативно уничтожен".