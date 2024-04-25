Прикордонники дали бій російській ДРГ на Сумщині

Російські диверсанти не полишають спроб проникнути на територію України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що днями на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, потрапили на засідку ворожої ДРГ, яка незаконно перетнула державний кордон України.

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Між українськими захисниками та ДРГ противника, яка налічувала більше десятка осіб, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку заходу ДРГ окупантів висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та інших складових Сил оборони, військові задіяли артилерійський та мінометний розрахунки.

Дослівно: "Злагоджені дії охоронців кордону та інших складових Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад.

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Державна прикордонна служба України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони робить усе необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора".