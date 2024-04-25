Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Прикордонники дали бій російській ДРГ на Сумщині

Валентина РоманенкоЧетвер, 25 квітня 2024, 09:59
Прикордонники дали бій російській ДРГ на Сумщині
ілюстративне фото ДПСУ

Російські диверсанти не полишають спроб проникнути на територію України.

Джерело: Держприкордонслужба

Деталі: Повідомляється, що днями на Сумщині прикордонники, які виконували бойове завдання на одному з напрямків держкордону, потрапили на засідку ворожої ДРГ, яка незаконно перетнула державний кордон України.

Реклама:

Між українськими захисниками та ДРГ противника, яка налічувала більше десятка осіб, зав’язався стрілецький бій.

Для посилення напрямку заходу ДРГ окупантів висунулися резерви підрозділів Держприкордонслужби та інших складових Сил оборони, військові задіяли артилерійський та мінометний розрахунки.

Дослівно: "Злагоджені дії охоронців кордону та інших складових Сил оборони України зірвали плани противника, змусивши ворога відійти назад.

ВІДЕО ДНЯ

Державна прикордонна служба України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони робить усе необхідне, аби захистити українську територію від російського агресора".

Теми: диверсантиСумська областьПрикордонна службавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами

Макрон не виключає відправлення військ, якщо РФ прорве лінію фронту і буде запит України

Швейцарія: Росію "на цьому етапі" не запрошували на саміт миру, але без неї процес немислимий

НАБУ підозрює нардепа "Слуги народу" у незаконному збагаченні на 11 мільйонів

Кулеба розповів, коли Росія може стати учасником переговорів

фотоУ київському метро встановили нові літери для станції "Звіринецька"

Усі новини...
диверсанти
Диверсанти намагались підірвати залізничну лінію на Полтавщині
Лукашенко заявив, що під час контртерористичної операції затримали "диверсантів" з боку України
У Польщі заявили про затримання українця, що був диверсантом РФ
Останні новини
16:58
Китай грозиться вжити "заходи" через санкції США проти компаній, які допомагають РФ
16:41
Скільки українців вважають солов'їну рідною мовою? Опитування
16:38
відеоУ Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу української армії
16:38
оновленоРосіяни вдарили КАБами по Дергачах: поранено шістьох дітей – ОВА
16:27
З початку року аграрії отримали понад 40 мільярдів на розвиток господарств
15:58
ЦПК: Україні необхідні іноземні експерти до наглядової ради Агенції оборонних закупівель
15:56
Шольц із Макроном неофіційно повечеряють у Парижі перед візитом лідера Китаю - ЗМІ
15:51
Дуров похвалився, що розуміє "близько 95%" української і вчить її в DuoLingo
15:44
Жінки живуть із поганим здоров'ям довше, ніж чоловіки – дослідження
15:37
відеоССО знищили установку ворожого "Бука" з 6 ракетами
Усі новини...
Реклама:
Реклама: