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Пограничники дали бой российской ДРГ на Сумщине

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 09:59
Пограничники дали бой российской ДРГ на Сумщине
иллюстративное фото ГПСУ

Российские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Сообщается, что на днях на Сумщине пограничники, которые выполняли боевую задачу на одном из направлений госграницы, попали в засаду вражеской ДРГ, которая незаконно пересекла государственную границу Украины.

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Между украинскими защитниками и ДРГ противника, которая насчитывала более десятка человек, завязался стрелковый бой.

Для усиления направления захода ДРГ оккупантов выдвинулись резервы подразделений Госпогранслужбы и других составляющих Сил обороны, военные задействовали артиллерийский и минометный расчеты.

Дословно: "Слаженные действия охранников границы и других составляющих Сил обороны Украины сорвали планы противника, заставив врага отойти назад.

ВИДЕО ДНЯ

Государственная пограничная служба Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны делает все необходимое, чтобы защитить украинскую территорию от российского агрессора".

Темы: диверсантыСумская областьПограничная службавойна
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