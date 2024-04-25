Колишній строковик коригував вогонь ворога по позиціях ЗСУ: контррозвідка запобігла втечі агента РФ

Військова контррозвідка Служби безпеки України спільно з підрозділами ЗСУ запобігла втечі агента ФСБ РФ, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Правоохоронці затримали чоловіка, який передавав російській спецслужбі дані про базування Сил оборони України на Харківщині та Миколаївщині для прицільних повітряних атак

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За даними слідства, колишній строковик однієї з українських військових частин напередодні звільнення в запас добровільно пішов на співпрацю з представником ФСБ РФ.

В СБУ кажуть, що до такого "кроку" його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби.

Через них окупанти "домовились" із строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після "демобілізації".

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Через месенджер Signal він передавав російському куратору локації Сил оборони та військової техніки у м. Лозова Харківської області, м. Миколаїв та Миколаївській області. Ці дані були необхідні ворогу, щоб завдавати прицільних повітряних ударів по українських захисниках.

Правоохоронці затримали чоловіка поблизу лінії зіткнення на Куп’янському напрямку. Він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Якби план спрацював, агент мав потрапити до "філії" ФСБ РФ на тимчасово окупованій частині Луганської області.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури громадянину повідомлено про підозру у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних Сил України, вчиненому в умовах воєнного стану.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави.