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Бывший срочник корректировал огонь врага по позициям ВСУ: контрразведка задержала агента РФ

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 10:33
Бывший срочник корректировал огонь врага по позициям ВСУ: контрразведка задержала агента РФ
фото СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с подразделениями ВСУ предотвратила побег агента ФСБ РФ, который корректировал ракетно-бомбовые удары по Харьковщине.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора

Детали: Правоохранители задержали мужчину, который передавал российской спецслужбе данные о базировании Сил обороны Украины на Харьковщине и Николаевщине для прицельных воздушных атак

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По данным следствия, бывший срочник одной из украинских воинских частей накануне увольнения в запас добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ РФ.

В СБУ говорят, что к такому "шагу" его побудили родители, которые проживают на временно оккупированной территории на востоке Украины и находятся в поле зрения российской спецслужбы.

Через них оккупанты "договорились" со срочником о передаче координат потенциальных целей и предложили ему план дальнейшего побега после "демобилизации".

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Через мессенджер Signal он передавал российскому куратору локации Сил обороны и военной техники в г. Лозовая Харьковской области, г. Николаев и Николаевской области. Эти данные были необходимы врагу, чтобы наносить прицельные воздушные удары по украинским защитникам.

Правоохранители задержали мужчину вблизи линии соприкосновения на Купянском направлении. Он пытался скрытно выйти на позиции оккупантов. Если бы план сработал, агент должен был попасть в "филиал" ФСБ РФ на временно оккупированной части Луганской области.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры гражданину сообщено о подозрении в распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях военного положения

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: подозреваемому избрали меру пресечения в виде ареста без права внесения залога.

 

Темы: СБУвойна
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