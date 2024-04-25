За останні три місяці російських дронів на фронті стало щонайменше вдвічі більше – джерела

Упродовж останніх трьох місяців кількість російських дронів на найгарячіших напрямках фронту в Україні збільшилась щонайменше вдвічі.

Джерело: стаття "Української правди" "Безпілотників настільки багато, що ми просто не вивозимо без РЕБів". Чому Україна програє Росії в технологічній гонці"

Деталі: За інформацією джерел УП у Генеральному штабі Збройних сил України, упродовж останніх трьох місяців російських дронів на найгарячіших ділянках фронту стало щонайменше вдвічі більше.

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Водночас на фронті регулярно з'являються модернізовані ворожі дрони. Оновлені БПЛА важко ідентифікувати і "заглушити" засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), бо вони запрограмовані на конкретні частотні діапазони.

Пряма мова джерела УП із Генштабу ЗСУ: "Грубо кажучи, ми зробили системи РЕБ на діапазон 900 МГц. Цього було достатньо. Зараз "орки" роблять дрони з діапазоном 700–1000 МГц. Відповідно засоби радіоелектронної боротьби, які ми зробили раніше, вже неефективні".

Деталі: У відповідь на такі дії росіян, за словами співрозмовників УП у Кабінеті міністрів, зараз триває робота над створенням єдиної системи, яка зможе збирати інформацію про зміну частот ворожих безпілотників, щоб виробники оперативно підлаштовували під це засоби радіоелектронної боротьби.