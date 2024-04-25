За последние три месяца российских дронов на фронте стало как минимум вдвое больше – источники

В течение последних трех месяцев количество российских дронов на самых горячих направлениях фронта в Украине увеличилось как минимум вдвое.

Источник: статья "Украинской правды" "Беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов". Почему Украина проигрывает России в технологической гонке"

Детали: По информации источников УП в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, за последние три месяца российских дронов на горячих участках фронта стало как минимум вдвое больше.

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В то же время на фронте регулярно появляются модернизированные вражеские дроны. Обновленные БПЛА трудно идентифицировать и "заглушить" средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), потому что они запрограммированы на конкретные частотные диапазоны.

Прямая речь источника УП из Генштаба ВСУ: "Грубо говоря, мы сделали системы РЭБ на диапазон 900 МГц. Этого было достаточно. Сейчас "орки" делают дроны с диапазоном 700-1000 МГц. Соответственно средства радиоэлектронной борьбы, которые мы сделали раньше, уже неэффективны".

Детали: В ответ на такие действия россиян, по словам собеседников УП в Кабинете министров, сейчас идет работа над созданием единой системы, которая сможет собирать информацию об изменении частот вражеских беспилотников, чтобы производители оперативно подстраивали под это средства радиоэлектронной борьбы.