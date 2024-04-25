З 2022 року в Україні почали виробляти на 40–50% більше РЕБів, ніж раніше – експерт 

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україні почали виробляти на 40–50% більше засобів радіоелектронної боротьби, ніж раніше.

Джерело: стаття УП "Безпілотників настільки багато, що ми просто не вивозимо без РЕБів". Чому Україна програє Росії в технологічній гонці"

Деталі: Таку оцінку дав заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Piranha Tech Анатолій Храпчинський.

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Директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська також зазначила, що у виробництві РЕБів Україна зараз рухається швидше, ніж будь-коли. Однак, за її словами, нинішній рівень виробництва не задовольняє потреби фронту й на 5%.

Водночас керівник напряму РЕБ/РЕР Brave1 Олег Донець розповів, що за рік роботи платформа об'єднала понад 50 виробників засобів радіоелектронної боротьби – здебільшого ближнього радіусу дії.

Він уточнив, що наразі кількість розробок сягає понад 100, а станом на червень 2023 року їх було лише 10. Із понад сотні розробок пройшли випробування й кодифікацію (процедура перевірки засобу на готовність до серійного виробництва – УП) в Міністерстві оборони дев'ять РЕБів. Всі інші наразі проходять бюрократичні процедури.

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