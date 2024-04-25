С 2022 года в Украине начали производить на 40-50% больше РЭБов, чем раньше - эксперт

После начала полномасштабного российского вторжения в Украине начали производить на 40-50% больше средств радиоэлектронной борьбы, чем раньше.

Источник: статья УП "Беспилотников настолько много, что мы просто не вывозим без РЭБов". Почему Украина проигрывает России в технологической гонке"

Детали: Такую оценку дал заместитель генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Piranha Tech Анатолий Храпчинский.

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Директор Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская также отметила, что в производстве РЭБов Украина сейчас движется быстрее, чем когда-либо. Однако, по ее словам, нынешний уровень производства не удовлетворяет потребности фронта и на 5%.

В то же время руководитель направления РЭБ/РЭБ Brave1 Олег Донец рассказал, что за год работы платформа объединила более 50 производителей средств радиоэлектронной борьбы - в основном ближнего радиуса действия.

Он уточнил, что сейчас количество разработок достигает более 100, а по состоянию на июнь 2023 года их было всего 10. Из более сотни разработок прошли испытания и кодификацию (процедура проверки средства на готовность к серийному производству - УП) в Министерстве обороны девять РЭБов. Все остальные сейчас проходят бюрократические процедуры.

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