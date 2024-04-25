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РФ бреше, що поляки хочуть анексувати частину України — МЗС Польщі

Іванна Костіна, Анастасія ПроцЧетвер, 25 квітня 2024, 12:05
РФ бреше, що поляки хочуть анексувати частину України — МЗС Польщі
Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що російські пропагандисти намагаються спровокувати конфлікт між поляками та українцями, зокрема, поширюючи інформацію про нібито плани Польщі анексувати частину українських територій.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на RMF FM

Деталі: Збереження всебічної підтримки Європейським Союзом незалежності України, включно з її зусиллями щодо членства в ЄС, буде пріоритетом європейської політики уряду, заявив глава Радослав Сікорський.

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"Росія бреше про нібито плани Польщі анексувати частину України. Донбас – це Україна; Крим це Україна. Львів, Волинь, колишня Східна Галичина – це теж Україна. Тому повторюю, щоб і в Кремлі почули: Львів – це Україна", – сказав глава МЗС, використовуючи українську, а не польську вимову назви Львова.

Він підкреслив, що російські лідери та пропагандисти хочуть ввести поляків у конфлікт з українцями.

Сікорський  зазначив, що для підвищення ефективності своїх дій Польща приєдналася до декларації країн G7 про взаємні довгострокові зобов’язання перед Україною. Він підкреслив, що як сусідня країна, військовий, гуманітарний та енергетичний хаб, вона хоче разом формувати ці зобов’язання, а не спостерігати збоку, поки це роблять інші.

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За словами міністра, польські компанії повинні відігравати важливу роль у відбудові української економіки та інфраструктури. Він наголосив, що для підтримки їхніх зусиль створено посаду Уповноваженого з питань відбудови України.

Нагадаємо: Раніше Радослав Сікорський заявляв, що після двох років неспровокованої війни Росії проти України обидві сторони виснажені.

Опитування громадської думки свідчать, що понад 70% поляків не хотіли б залучення армії Польщі та інших країн НАТО у російсько-українську війну.

Теми: ПольщаУкраїнаРосіявійна
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