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Сикорский: РФ врет, что Польша хочет аннексировать часть Украины

Иванна Костина, Анастасия ПроцЧетверг, 25 апреля 2024, 12:05
Сикорский: РФ врет, что Польша хочет аннексировать часть Украины
Глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что российские пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в частности, распространяя информацию о якобы планах Польши аннексировать часть украинских территорий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM

Детали: Сохранение всесторонней поддержки Европейским Союзом независимости Украины, включая ее усилия по членству в ЕС, будет приоритетом европейской политики правительства, заявил глава Радослав Сикорский.

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"Россия врет о якобы планах Польши аннексировать часть Украины. Донбасс – это Украина; Крым – это Украина. Львов, Волынь, бывшая Восточная Галичина – это тоже Украина. Поэтому повторяю, чтобы и в Кремле услышали: Львов – это Украина", – сказал глава МИД, используя украинское, а не польское произношение названия Львова.

Он подчеркнул, что российские лидеры и пропагандисты хотят ввести поляков в конфликт с украинцами.

Сикорский отметил, что для повышения эффективности своих действий Польша присоединилась к декларации стран G7 о взаимных долгосрочных обязательствах перед Украиной. Он подчеркнул, что как соседняя страна, военный, гуманитарный и энергетический хаб, она хочет вместе формировать эти обязательства, а не наблюдать со стороны, пока это делают другие.

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По словам министра, польские компании должны играть важную роль в восстановлении украинской экономики и инфраструктуры. Он отметил, что для поддержки их усилий создана должность Уполномоченного по вопросам восстановления Украины.

Напомним: Ранее Радослав Сикорский заявлял, что после двух лет неспровоцированной войны России против Украины обе стороны истощены.

Опросы общественного мнения свидетельствуют, что более 70% поляков не хотели бы привлечения армии Польши и других стран НАТО в российско-украинскую войну.

Темы: ПольшаУкраинаРосcиявойна
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