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Сікорський: Якщо Росія нападе на будь-якого члена НАТО, то неминуче програє

Іванна Костіна, Олександр ШумілінЧетвер, 25 квітня 2024, 13:04
Сікорський: Якщо Росія нападе на будь-якого члена НАТО, то неминуче програє
Фото: Getty Images

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив у четвер у Сеймі, що напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до її поразки.

Джерело: "Європейська правда"; заява Сікорського про пріоритети зовнішньої політики, яку цитує RMF FM

Деталі: Міністр наголосив, що "напад Росії на будь-якого члена НАТО неминуче призведе до її поразки".

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"Альянс має втричі більше військового персоналу, втричі більше авіаційних ресурсів і вчетверо більше кораблів, ніж Росія", – зазначив міністр.

Сікорський зауважив, що "Росія після першої хвилі мобілізації мала трохи більше 1 мільйона 300 тисяч військовослужбовців". Військовий персонал НАТО – без додаткової мобілізації – понад три з половиною мільйони осіб, що майже втричі більше, додав він.

Міністр повідомив, що номінальний валовий внутрішній продукт країн НАТО та ЄС становить понад 45 трлн доларів. Сукупний ВВП Росії та Білорусі становить лише 2,2 трлн доларів, тобто у 20 разів менше, зазначив міністр закордонних справ.

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Він додав, що "у 2022 році п’ятнадцять країн НАТО, які найактивніше підтримують Україну, витратили на оборону понад 1,17 трлн доларів, а Росія – лише 86,4 млрд доларів, тобто майже в 14 разів менше".

Нагадаємо, генеральний інспектор збройних сил Німеччини генерал-лейтенант Карстен Броєр прогнозує, що Росія може бути готова напасти на країни Північноатлантичного альянсу через п'ять-вісім років, коли відновить постраждалі від війни в Україні сили.

Останнім часом кілька європейських країн НАТО попереджали про ризик агресії РФ у найближчому майбутньому.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус попередив, що військово-промисловий комплекс РФ вже працює на заповнення складів.

Теми: НАТОПольща
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