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Сикорский: Если Россия нападет на любого члена НАТО, то неизбежно проиграет

Иванна Костина, Александр ШумилинЧетверг, 25 апреля 2024, 13:04
Сикорский: Если Россия нападет на любого члена НАТО, то неизбежно проиграет
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в четверг в Сейме, что нападение России на любого члена НАТО неизбежно приведет к ее поражению.

Источник: "Европейская правда"; заявление Сикорского о приоритетах внешней политики, которое цитирует RMF FM

Детали: Министр отметил, что "нападение России на любого члена НАТО неизбежно приведет к ее поражению".

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"Альянс имеет втрое больше военного персонала, втрое больше авиационных ресурсов и вчетверо больше кораблей, чем Россия", - отметил министр.

Сикорский отметил, что "Россия после первой волны мобилизации имела чуть более 1 миллиона 300 тысяч военнослужащих". Военный персонал НАТО – без дополнительной мобилизации – более трех с половиной миллионов человек, что почти втрое больше, добавил он.

Министр сообщил, что номинальный валовой внутренний продукт стран НАТО и ЕС составляет более 45 трлн долларов. Совокупный ВВП России и Беларуси составляет лишь 2,2 трлн долларов, то есть в 20 раз меньше, отметил министр иностранных дел.

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Он добавил, что "в 2022 году пятнадцать стран НАТО, которые активно поддерживают Украину, потратили на оборону более 1,17 трлн долларов, а Россия – только 86,4 млрд долларов, то есть почти в 14 раз меньше".

Напомним, генеральный инспектор вооруженных сил Германии генерал-лейтенант Карстен Бройер прогнозирует, что Россия может быть готова напасть на страны Североатлантического альянса через пять-восемь лет, когда восстановит пострадавшие от войны в Украине силы.

За последнее время ряд европейских стран НАТО предупреждает о риске агрессии РФ в ближайшем будущем.

К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус также говорил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Темы: НАТОПольша
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