Опівдні поблизу Кривого Рогу знищили російську крилату ракету
Четвер, 25 квітня 2024, 13:28
На Дніпропетровщині українські бійці знищили російську крилату ракету, тип якої уточнюється.
Джерело: повідомлення Сил оборони півдня України, Повітряних сил ЗСУ
Дослівно: "В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено крилату ракету, тип уточнюється".
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Деталі: Раніше, об 11:58 Повітряні сили повідомляли про проліт ракети у напрямку Кривого Рогу.