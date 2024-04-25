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Опівдні поблизу Кривого Рогу знищили російську крилату ракету

Олександр ШумілінЧетвер, 25 квітня 2024, 13:28
Опівдні поблизу Кривого Рогу знищили російську крилату ракету
Фото: Сили оборони півдня України

На Дніпропетровщині українські бійці знищили російську крилату ракету, тип якої уточнюється.

Джерело: повідомлення Сил оборони півдня України, Повітряних сил ЗСУ

Дослівно: "В Криворізькому районі Дніпропетровської області підрозділом Повітряного командування "Схід" знищено крилату ракету, тип уточнюється".

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Деталі: Раніше, об 11:58 Повітряні сили повідомляли про проліт ракети у напрямку Кривого Рогу.

Теми: Росіяракетний удар
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