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В полдень возле Кривого Рога уничтожили российскую крылатую ракету

Александр ШумилинЧетверг, 25 апреля 2024, 13:28
В полдень возле Кривого Рога уничтожили российскую крылатую ракету
Фото: Силы обороны юга Украины

На Днепропетровщине украинские бойцы уничтожили российскую крылатую ракету, тип которой уточняется.

Источник: сообщение Сил обороны юга Украины, Воздушных сил ВСУ

Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена крылатая ракета, тип уточняется".

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Детали: Ранее, в 11:58 Воздушные силы сообщали о пролете ракеты в направлении Кривого Рога.

Темы: Росcияракетный удар
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