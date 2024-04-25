В полдень возле Кривого Рога уничтожили российскую крылатую ракету
Четверг, 25 апреля 2024, 13:28
На Днепропетровщине украинские бойцы уничтожили российскую крылатую ракету, тип которой уточняется.
Источник: сообщение Сил обороны юга Украины, Воздушных сил ВСУ
Дословно: "В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушного командования "Восток" уничтожена крылатая ракета, тип уточняется".
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Детали: Ранее, в 11:58 Воздушные силы сообщали о пролете ракеты в направлении Кривого Рога.