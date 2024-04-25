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Окупанти убили 4 і поранили 6 мешканців Донеччини

Ірина БалачукЧетвер, 25 квітня 2024, 14:20
Окупанти убили 4 і поранили 6 мешканців Донеччини
Наслідки російських обстрілів у Донецькій області. Фото з Telegram Філашкіна

Щонайменше 4 людини загинули і ще 6 дістали поранення у результаті російських обстрілів Донеччини вдень 25 квітня.

Джерело: голова Донецької ОВА Вадим Філашкін у Telegram

Пряма мова Філашкіна: "Центральна частина області зранку перебуває під масованими ворожими обстрілами. Достеменно відомо про 1 загиблого в Очеретиному. У Красногорівці 4 людей дістали поранення − усі вони доставлені до лікарень".

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Деталі: Ще 1 людину окупанти поранили у Гірнику Курахівської громади.

Також росіяни били по Новоолександрівці і Воздвиженці Гродівської громади. За словами голови ОВА, наслідки цих обстрілів встановлюють.

Доповнено: Згодом Філашкін додав, що росіяни продовжують обстрілювати Донеччину − станом на 14 годину убили ще 3 людей.

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Зокрема, 2 людини загинули в Удачному, по якому загарбники ударили ракетою, та ще 1 − в Курахівці, по якій окупати били зі ствольної артилерії.

Одна людина в Удачному дістала поранення.

Теми: Донецька областьжертви
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