Оккупанты убили 4 и ранили 6 жителей Донецкой области
По меньшей мере 4 человека погибли и еще 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины днем 25 апреля.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram
Прямая речь Филашкина: "Центральная часть области утром находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино. В Красногоровке 4 человека получили ранения − все они доставлены в больницы".
Детали: Еще 1 человека оккупанты ранили в Горняке Кураховской общины.
Также россияне били по Новоалександровке и Воздвиженке Гродовской общины. По словам главы ОВА, последствия этих обстрелов устанавливают.
Дополнено: Позже Филашкин добавил, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область − по состоянию на 14 часов убили еще 3 человека.
В частности, 2 человека погибли в Удачном, по которому захватчики ударили ракетой, и еще 1 − в Кураховке, по которой оккупанты били из ствольной артиллерии.
Один человек в Удачном получил ранения.