Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Оккупанты убили 4 и ранили 6 жителей Донецкой области

Ирина БалачукЧетверг, 25 апреля 2024, 14:20
Оккупанты убили 4 и ранили 6 жителей Донецкой области
Последствия российских обстрелов в Донецкой области. Фото из Telegram Филашкина

По меньшей мере 4 человека погибли и еще 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины днем 25 апреля.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Центральная часть области утром находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино. В Красногоровке 4 человека получили ранения − все они доставлены в больницы".

Реклама:

Детали: Еще 1 человека оккупанты ранили в Горняке Кураховской общины.

Также россияне били по Новоалександровке и Воздвиженке Гродовской общины. По словам главы ОВА, последствия этих обстрелов устанавливают.

Дополнено: Позже Филашкин добавил, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область − по состоянию на 14 часов убили еще 3 человека.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, 2 человека погибли в Удачном, по которому захватчики ударили ракетой, и еще 1 − в Кураховке, по которой оккупанты били из ствольной артиллерии.

Один человек в Удачном получил ранения.

Темы: Донецкая областьжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Донецкая область
Россияне активизировались на Авдеевском и Бахмутском направлении − Генштаб
Оккупанты активизировались на всех направлениях, за сутки было более 100 боестолкновений − Генштаб
"Какие снаряды приходят, те и стреляем. Нет снарядов – идем в пехоту". Оборона Новомихайловки – в репортаже УП
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: