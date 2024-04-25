Оккупанты убили 4 и ранили 6 жителей Донецкой области

Последствия российских обстрелов в Донецкой области. Фото из Telegram Филашкина

По меньшей мере 4 человека погибли и еще 6 получили ранения в результате российских обстрелов Донетчины днем 25 апреля.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram

Прямая речь Филашкина: "Центральная часть области утром находится под массированными вражескими обстрелами. Достоверно известно об 1 погибшем в Очеретино. В Красногоровке 4 человека получили ранения − все они доставлены в больницы".

Реклама:

Детали: Еще 1 человека оккупанты ранили в Горняке Кураховской общины.

Также россияне били по Новоалександровке и Воздвиженке Гродовской общины. По словам главы ОВА, последствия этих обстрелов устанавливают.

Дополнено: Позже Филашкин добавил, что россияне продолжают обстреливать Донецкую область − по состоянию на 14 часов убили еще 3 человека.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, 2 человека погибли в Удачном, по которому захватчики ударили ракетой, и еще 1 − в Кураховке, по которой оккупанты били из ствольной артиллерии.

Один человек в Удачном получил ранения.