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У Литві допустили, що допоможуть Україні повернути чоловіків. Але будуть думати, як саме

Ірина Кутєлєва, Олександр ШумілінЧетвер, 25 квітня 2024, 13:55
У Литві допустили, що допоможуть Україні повернути чоловіків. Але будуть думати, як саме
Фото: Getty Images

У Литві допустили, що можуть допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, але необхідно продумати, як саме це зробити.

Джерело: "Європейська правда"; заява міністра оборони Литви Лаурінаса Кащюнаса, якого цитує Delfi

Деталі: Кащюнас зазначив, що Литва поки що не розглядає конкретних заходів для цього і стежить за тим, які рішення ухвалить Польща.

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"Ніхто, звісно, не буде їх збирати і відвозити в Україну – цього не буде. Але (можна обмежити цих осіб) у соціальних виплатах, дозволах на роботу, документах – це варіанти, які я чую і від польської сторони. Тож давайте почекаємо і подивимося, який варіант вони запропонують, можливо, він підійде і для Литви", – зазначив міністр.

За його словами, наразі важко оцінити точну кількість чоловіків-українців призовного віку, які перебувають у Литві.

Раніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, однак не уточнив, якою саме може бути ця допомога.

ВІДЕО ДНЯ

23 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив повідомлення про призупинення надання консульських послуг українським чоловікам мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном. 

МЗС пізніше вказало, що після набуття законом про мобілізацію чинності 18 травня 2024 року "процес прийняття та розгляду заяв про вчинення консульських дій продовжиться з урахуванням нових вимог, що випливають із положень закону".

У Євросоюзі зазначили, що "взяли до уваги" рішення української влади про обмеження консульських послуг.

Теми: Литвамобілізація
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