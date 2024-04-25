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В Литве допустили, что помогут Украине вернуть мужчин. Но будут думать, как именно

Ирина Кутелева, Александр ШумилинЧетверг, 25 апреля 2024, 13:55
В Литве допустили, что помогут Украине вернуть мужчин. Но будут думать, как именно
Фото: Getty Images

В Литве допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, но необходимо продумать, как именно это сделать.

Источник: "Европейская правда"; заявление министра обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, которого цитирует Delfi

Детали: Кащюнас отметил, что Литва пока не рассматривает конкретных мер для этого и следит за тем, какие решения примет Польша.

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"Никто, конечно, не будет их собирать и отвозить в Украину – этого не будет. Но (можно ограничить этих лиц) в социальных выплатах, разрешениях на работу, документах – это варианты, которые я слышу и от польской стороны. Поэтому давайте подождем и посмотрим, какой вариант они предложат, возможно, он подойдет и для Литвы", – отметил министр.

По его словам, пока трудно оценить точное количество мужчин-украинцев призывного возраста, которые находятся в Литве.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, однако не уточнил, какой именно может быть эта помощь.

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23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщения о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, находящимся за рубежом.

МИД позже указал, что после вступления закона о мобилизации в силу 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий продолжится с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

В Евросоюзе отметили, что "приняли во внимание" решение украинских властей об ограничении консульских услуг.

Темы: Литвамобилизация
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