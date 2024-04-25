Вдруге за день вся Україна була в тривозі через зліт носія "Кинджала"

Вдруге за день 25 квітня на всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал", небезпека зберігалася приблизно пів години.

Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К".

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Деталі: О 14.24 пішли відбої.

Перша тривога через зліт російського винищувача у четвер лунала о 10.30. Вона тривала 25 хвилин. О 13 годині столиця та низка областей були в тривозі через загрозу балістики.