Вдруге за день вся Україна була в тривозі через зліт носія "Кинджала"
Четвер, 25 квітня 2024, 13:56
Вдруге за день 25 квітня на всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, який може нести аеробалістичну ракету "Кинджал", небезпека зберігалася приблизно пів години.
Джерело: мапа тривог, Повітряні сили в соцмережах
Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К".
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Деталі: О 14.24 пішли відбої.
Перша тривога через зліт російського винищувача у четвер лунала о 10.30. Вона тривала 25 хвилин. О 13 годині столиця та низка областей були в тривозі через загрозу балістики.