Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Второй раз за день вся Украина была в тревоге из-за взлета носителя "Кинжала"

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 апреля 2024, 13:56
Второй раз за день вся Украина была в тревоге из-за взлета носителя Кинжала
МиГ-31К. фото из Википедии

Второй раз за день 25 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал", тревога длилась примерно полчаса.

Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К".

Реклама:

Детали: В 14.24 пошли отбои.

Первая тревога из-за взлета российского истребителя в четверг звучала в 10.30. Она длилась 25 минут. В 13 часов столица и ряд областей были в тревоге из-за угрозы баллистики.

Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
воздушная тревога
В Киеве и ряде областей объявляли тревогу из-за угрозы баллистики
По всей Украине звучала тревога из-за взлета российского МиГ-31К
В ряде областей была ракетная опасность, в Черкасской области раздавались взрывы
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: