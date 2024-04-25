Второй раз за день вся Украина была в тревоге из-за взлета носителя "Кинжала"
Четверг, 25 апреля 2024, 13:56
Второй раз за день 25 апреля на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К, который может нести аэробаллистическую ракету "Кинжал", тревога длилась примерно полчаса.
Источник: карта тревог, Воздушные силы в соцсетях
Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ-31К".
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Детали: В 14.24 пошли отбои.
Первая тревога из-за взлета российского истребителя в четверг звучала в 10.30. Она длилась 25 минут. В 13 часов столица и ряд областей были в тревоге из-за угрозы баллистики.