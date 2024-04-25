Лукашенко пошкодував, що Білорусь лишилась без ядерної зброї після розпаду СРСР
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав помилкою рішення щодо виведення стратегічної ядерної зброї з країни після розпаду Радянського Союзу.
Джерело: білоруське держЗМІ "BELTA", моніторинговий проєкт "Беларускі Гаюн"
Пряма мова Лукашенка: "Якби мені довелося ухвалювати тоді рішення, ми б ніколи не вивели стратегічну ядерну зброю з території Білорусі. Це був найпотужніший арсенал. Але це було вирішено до мене на вимогу американців".
Деталі: Лукашенко заявив, що за його проханням, в Білорусі було розміщено російську тактичну ядерну зброю.
Також він додав, що стратегічна ядерна зброя Білорусі не потрібна, але тактична - просто необхідна.
Проте, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляє, що ознак наявності ядерної зброї у Білорусі наразі немає.
Дослівно "Беларускі Гаюн": "На даний момент, як і раніше, немає ніяких реальних підтверджень його слів. За весь час моніторингу ми не спостерігаємо жодних фактів, які підтверджували би наявність тактичної ядерної зброї на території Білорусі".
Передісторія:
- 24 квітня 2024 року Лукашенко заявив, що застосування російської ядерної зброї на території країни вирішує особисто із Путіним.
- 25 травня 2023 року міністри оборони Росії та Білорусі підписали документи про розміщення тактичної ядерної зброї на білоруській території.
- 27 червня 2023 року Лукашенко доручив високопосадовцям розробити "алгоритм застосування" ядерної зброї, яку начебто дислокує Росія.