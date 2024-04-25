Лукашенко пожалел, что Беларусь осталась без ядерного оружия после распада СССР 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ошибкой решение о выводе стратегического ядерного оружия из страны после распада Советского Союза.

Источник: белорусское госСМИ "BELTA", мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Прямая речь Лукашенко: "Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был самый мощный арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев".

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Детали: Лукашенко заявил, что по его просьбе, в Беларуси было размещено российское тактическое ядерное оружие.

Также он добавил, что стратегическое ядерное оружие Беларуси не нужно, но тактическое - просто необходимо.

Однако, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что признаков наличия ядерного оружия в Беларуси пока нет.

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Дословно "Беларуски Гаюн": "Сейчас, как и раньше, нет никаких реальных подтверждений его слов. За все время мониторинга мы не наблюдаем никаких фактов, которые подтверждали бы наличие тактического ядерного оружия на территории Беларуси".

Предыстория:

24 апреля 2024 года Лукашенко заявил, что применение российского ядерного оружия на территории страны решает лично с Путиным.

25 мая 2023 года министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.