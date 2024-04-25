Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Лукашенко пожалел, что Беларусь осталась без ядерного оружия после распада СССР 

Александр ШумилинЧетверг, 25 апреля 2024, 14:11
Лукашенко пожалел, что Беларусь осталась без ядерного оружия после распада СССР 

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ошибкой решение о выводе стратегического ядерного оружия из страны после распада Советского Союза.

Источник: белорусское госСМИ "BELTA", мониторинговый проект "Беларускі Гаюн"

Прямая речь Лукашенко: "Если бы мне пришлось принимать тогда решение, мы бы никогда не вывели стратегическое ядерное оружие с территории Беларуси. Это был самый мощный арсенал. Но это было решено до меня по требованию американцев".

Реклама:

Детали: Лукашенко заявил, что по его просьбе, в Беларуси было размещено российское тактическое ядерное оружие.

Также он добавил, что стратегическое ядерное оружие Беларуси не нужно, но тактическое - просто необходимо.

Однако, мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" сообщает, что признаков наличия ядерного оружия в Беларуси пока нет.

ВИДЕО ДНЯ

Дословно "Беларуски Гаюн": "Сейчас, как и раньше, нет никаких реальных подтверждений его слов. За все время мониторинга мы не наблюдаем никаких фактов, которые подтверждали бы наличие тактического ядерного оружия на территории Беларуси".

Предыстория: 

  • 24 апреля 2024 года Лукашенко заявил, что применение российского ядерного оружия на территории страны решает лично с Путиным.
  •  25 мая 2023 года министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории.
  • 27 июня 2023 года Лукашенко поручил высокопоставленным чиновникам разработать высокопоставленным чиновникам "алгоритм применения" ядерного оружия, которое якобы дислоцирует Россия.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
Лукашенко
Лукашенко заявил, что оппозиция хочет захватить часть Беларуси и позвать НАТО
Лукашенко заявил, что Беларусь еще никогда не жила так хорошо, как сейчас
"Надо копать": Лукашенко приказал своему министру искать в Беларуси нефть
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: