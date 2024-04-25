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СБУ затримала 9 колаборантів, які організовували "референдум" на Херсонщині

Анастасія ПроцЧетвер, 25 квітня 2024, 14:30
СБУ затримала 9 колаборантів, які організовували референдум на Херсонщині
фото: СБУ

Правоохоронці затримали дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом під час окупації правобережжя Херсонщини та брали участь в організації псевдореферендуму.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора 

Деталі: Повідомляється, що підозрювані ‒ проросійськи налаштовані жителі Херсонщини – пішли на співпрацю з ворогом. Під час окупації регіону вони добровільно увійшли до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку окупанти створили у захопленому на той час Бериславському районі. 

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фото: СБУ

Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії. Наразі жінка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.

 
фото: СБУ

"Упродовж вересня 2022 року так звані "секретар" та "члени комісії" розповсюджували агітаційні матеріали та працювали, щоб забезпечити так зване волевиявлення щодо приєднання області до складу країни-агресора".

За даними слідства, під час псевдореферендуму - 23-27 вересня 2022 року зловмисники зі списками виборців та бюлетенями для голосування у супроводі озброєних солдатів РФ обходили населені пункти у Бериславському районі.

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фото: СБУ

Під час деокупації регіону "голова виборчкому" втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі та сподівалися уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.

 
фото: СБУ

Правоохоронці повідомили затриманим про підозру в колабораціонізмі. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Теми: СБУколаборантиХерсонська область
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