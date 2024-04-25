СБУ затримала 9 колаборантів, які організовували "референдум" на Херсонщині
Правоохоронці затримали дев’ятьох колаборантів, які співпрацювали з ворогом під час окупації правобережжя Херсонщини та брали участь в організації псевдореферендуму.
Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора
Деталі: Повідомляється, що підозрювані ‒ проросійськи налаштовані жителі Херсонщини – пішли на співпрацю з ворогом. Під час окупації регіону вони добровільно увійшли до складу так званої "виборчої комісії № 826", яку окупанти створили у захопленому на той час Бериславському районі.
Також встановлено особу очільниці псевдоустанови, організувала проведення незаконного референдуму РФ щодо "приєднання" регіону до складу Росії. Наразі жінка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині території України.
"Упродовж вересня 2022 року так звані "секретар" та "члени комісії" розповсюджували агітаційні матеріали та працювали, щоб забезпечити так зване волевиявлення щодо приєднання області до складу країни-агресора".
За даними слідства, під час псевдореферендуму - 23-27 вересня 2022 року зловмисники зі списками виборців та бюлетенями для голосування у супроводі озброєних солдатів РФ обходили населені пункти у Бериславському районі.
Під час деокупації регіону "голова виборчкому" втекла разом із окупантами на лівобережжя Херсонщини, а її підлеглі залишились на правому березі та сподівалися уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ встановили їх місця перебування і затримали.
Правоохоронці повідомили затриманим про підозру в колабораціонізмі. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 10 років тюрми.