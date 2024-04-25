СБУ задержала 9 коллаборационистов, которые организовывали "референдум" на Херсонщине

Правоохранители задержали девять коллаборационистов, которые сотрудничали с врагом во время оккупации правобережья Херсонщины и участвовали в организации псевдореферендума.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Детали: Сообщается, что подозреваемые - пророссийски настроенные жители Херсонщины - пошли на сотрудничество с врагом. Во время оккупации региона они добровольно вошли в состав так называемой "избирательной комиссии № 826", которую оккупанты создали в захваченном в то время Бериславском районе.

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фото: СБУ

Также установлена личность руководительницы псевдоучреждения, организовавшей проведение незаконного референдума РФ по "присоединению" региона в состав России. Сейчас женщина скрывается от правосудия на временно оккупированной части территории Украины.

фото: СБУ

"В течение сентября 2022 года так называемые "секретарь" и "члены комиссии" распространяли агитационные материалы и работали, чтобы обеспечить так называемое волеизъявление о присоединении области в состав страны-агрессора".

По данным следствия, во время псевдореферендума - 23-27 сентября 2022 года злоумышленники со списками избирателей и бюллетенями для голосования в сопровождении вооруженных солдат РФ обходили населенные пункты в Бериславском районе.

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фото: СБУ

Во время деоккупации региона "председатель избиркома" сбежала вместе с оккупантами на левобережье Херсонщины, а ее подчиненные остались на правом берегу и надеялись избежать правосудия. Впрочем, сотрудники СБУ установили их места пребывания и задержали.

фото: СБУ

Правоохранители сообщили задержанным о подозрении в коллаборационизме. Сейчас злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы.