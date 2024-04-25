Росіяни атакували артилерією Нікополь, постраждали двоє людей

Російські військові з артилерії обстріляли Нікополь Дніпропетровської області, внаслідок чого постраждали 74-річна жінка та 46-річний чоловік.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "74-річна жінка – важка. У неї осколкові поранення, травматичний шок. Ще одному потерпілому 46 років. Чоловік в стані середньої тяжкості. В лікарні – обоє".

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Деталі: Також, за словами очільника ОВА, є руйнування. Окупанти понівечили кафе, ринок й авто.