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Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали два человека

Анастасия ПроцЧетверг, 25 апреля 2024, 15:00
Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали два человека
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские военные из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали 74-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак 

Прямая речь: "74-летняя женщина - тяжелая. У нее осколочные ранения, травматический шок. Еще одному пострадавшему 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице - оба". 

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Детали: Также, по словам главы ОВА, есть разрушения. Оккупанты изуродовали кафе, рынок и авто.

Темы: Никопольобстрел
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