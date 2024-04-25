Россияне атаковали артиллерией Никополь, пострадали два человека

Российские военные из артиллерии обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего пострадали 74-летняя женщина и 46-летний мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "74-летняя женщина - тяжелая. У нее осколочные ранения, травматический шок. Еще одному пострадавшему 46 лет. Мужчина в состоянии средней тяжести. В больнице - оба".

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Детали: Также, по словам главы ОВА, есть разрушения. Оккупанты изуродовали кафе, рынок и авто.