Росія вдарила авіабомбою по інфраструктурі Сум
Четвер, 25 квітня 2024, 15:12
Вдень, 25 квітня, російські війська завдали удару по інфраструктурі Сум керованою авіаційною бомбою.
Джерело: Сумська область військова адміністрація
Дослівно: "25 квітня ворог застосував КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми".
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Деталі: Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 13:53. Повітряні Сили попереджали про активність російської тактичної авіації, а потім заявили про ціль в напрямку Сум.
За даними ОВА, на місці влучання працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюються.