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Росія вдарила авіабомбою по інфраструктурі Сум

Олександр ШумілінЧетвер, 25 квітня 2024, 15:12
Росія вдарила авіабомбою по інфраструктурі Сум
Фото ілюстративне

Вдень, 25 квітня, російські війська завдали удару по інфраструктурі Сум керованою авіаційною бомбою.

Джерело: Сумська область військова адміністрація

Дослівно: "25 квітня ворог застосував КАБ, вдаривши по інфраструктурі міста Суми".

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Деталі: Повітряну тривогу в Сумській області оголосили о 13:53. Повітряні Сили попереджали про активність російської тактичної авіації, а потім заявили про ціль в напрямку Сум.

За даними ОВА, на місці влучання працюють всі необхідні служби, а наслідки атаки уточнюються.

Теми: Сумивійна
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