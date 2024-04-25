Россия ударила авиабомбой по инфраструктуре Сум
Четверг, 25 апреля 2024, 15:12
Днем, 25 апреля, российские войска нанесли удар по инфраструктуре Сум управляемой авиационной бомбой.
Источник: Сумская область военная администрация
Дословно: "25 апреля враг применил КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы".
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Детали: Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 13:53. Воздушные Силы предупреждали об активности российской тактической авиации, а затем заявили о цели в направлении Сум.
По данным ОВА, на месте попадания работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняются.