Россия ударила авиабомбой по инфраструктуре Сум

Днем, 25 апреля, российские войска нанесли удар по инфраструктуре Сум управляемой авиационной бомбой.

Источник: Сумская область военная администрация

Дословно: "25 апреля враг применил КАБ, ударив по инфраструктуре города Сумы".

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Детали: Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 13:53. Воздушные Силы предупреждали об активности российской тактической авиации, а затем заявили о цели в направлении Сум.

По данным ОВА, на месте попадания работают все необходимые службы, а последствия атаки уточняются.