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У Лукашенка заявили, що начебто завадили ударам дронів по Мінську з території Литви

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 квітня 2024, 16:04
У Лукашенка заявили, що начебто завадили ударам дронів по Мінську з території Литви
Фото: Getty images

Керівник Служби держбезпеки Білорусі Іван Тертель заявив про нібито зірвану в результаті "гострих чекістських заходів" атаку безпілотниками на Мінськ з території Литви, однак відмовився розкрити деталі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням російські агентства, серед яких пропагандисти ТАСС

Деталі: Очільник КГБ заявив, що його служба у співпраці з іншими силовиками "останнім часом провели низку гострих чекістських заходів, що дозволили запобігти завдання ударів бойовими дронами з території Литви по об’єктах у Мінську і його передмістях".

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Тертель додав, що "детальну інформацію озвучити для громадськості поки неможливо".

Жодних інших фактів про "зірвану атаку" у заяві не наводять.

За день до цього самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив, що застосування ядерної зброї – "його з Путіним діло".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: У Литві думають над встановленням обмежень на кількість поїздок, які можуть здійснювати додому білоруси чи росіяни-резиденти Литви, з міркувань нацбезпеки.

Теми: БілорусьЛитвабезпілотники
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