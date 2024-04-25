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У Лукашенко заявили, что якобы помешали ударам дронов по Минску с территории Литвы

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 16:04
У Лукашенко заявили, что якобы помешали ударам дронов по Минску с территории Литвы
Фото: Getty images

Руководитель Службы госбезопасности Беларуси Иван Тертель заявил о якобы сорванной в результате "острых чекистских мер" атаке беспилотниками на Минск с территории Литвы, однако отказался раскрыть детали.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на российские агентства, среди которых пропагандисты ТАСС

Детали: Глава КГБ заявил, что его служба в сотрудничестве с другими силовиками "в последнее время провели ряд острых чекистских мероприятий, которые позволили предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах".

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Тертель добавил, что "подробную информацию озвучить для общественности пока невозможно".

Никаких других фактов о "сорванной атаке" в заявлении не приводится.

За день до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия – "его с Путиным дело".

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Напомним: В Литве думают над установлением ограничений на количество поездок, которые могут осуществлять домой белорусы или россияне-резиденты Литвы, из соображений нацбезопасности.

Темы: БеларусьЛитвабеспилотники
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