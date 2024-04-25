15 років тюрми отримав російський агент "Лексус", який шпигував на Харківщині

До 15 років ув'язнення засудили російського агента під псевдонімом "Лексус", який передавав ворогу інформацію про оборонні позиції українських військ на Харківщині.

Джерело: Служба безпеки України, Офіс генерального прокурора

Дослівно СБУ: "За даними слідства, він збирав для РФ інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території Вовчанської громади. Передусім його цікавили геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону обласного центру з північно-східного напрямку. Розвіддані потрібні були окупантам для проведення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях українських захисників".

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фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Повідомляється, що засудженим є 42-річний мешканець Вовчанська, який під час окупації громади був завербований російською спецслужбою. Щоб підтвердити готовність до співпраці, засуджений написав розписку та взяв собі оперативний псевдонім "Лексус".

фото: Харківська обласна прокуратура

Зловмисник надсилав ворогу інформацію про розташування українських військових та напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади. Крім того, чоловік передавав представнику ФСБ місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з Росією.

фото: Харківська обласна прокуратура

Також "Лексус" корегував ворожий вогонь та "звітував" про наслідки російських обстрілів. За даними слідства, засуджений, намагаючись продемонструвати свою користь для ворога, вчинив 35 епізодів злочинів.

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фото: Харківська обласна прокуратура

Правоохоронці затримали чоловіка у Вовчанську в листопаді 2023 року. Під час обшуків у нього вилучили телефон, в якому була переписка з російським куратором. За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним у державній зраді та призначив йому 15 років тюрми. Під час судового розгляду чоловік повністю визнав свою вину.