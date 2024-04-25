Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

15 лет тюрьмы получил российский агент "Лексус", который шпионил на Харьковщине

Анастасия ПроцЧетверг, 25 апреля 2024, 17:06
15 лет тюрьмы получил российский агент Лексус, который шпионил на Харьковщине
фото: Харьковская областная прокуратура

К 15 годам заключения приговорили российского агента под псевдонимом "Лексус", который передавал врагу информацию об оборонительных позициях украинских войск на Харьковщине.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По данным следствия, он собирал для РФ информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Волчанской громады. Прежде всего его интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов, которые обеспечивают оборону областного центра с северо-восточного направления. Разведданные нужны были оккупантам для проведения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по позициям украинских защитников".

Реклама:
 
фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что осужденным является 42-летний житель Волчанска, который во время оккупации громады был завербован российской спецслужбой. Чтобы подтвердить готовность к сотрудничеству, осужденный написал расписку и взял себе оперативный псевдоним "Лексус". 

 
фото: Харьковская областная прокуратура

Злоумышленник посылал врагу информацию о расположении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной громады. Кроме того, мужчина передавал представителю ФСБ места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции Украины вблизи границы с Россией.  

 
фото: Харьковская областная прокуратура

Также "Лексус" корректировал вражеский огонь и "отчитывался" о последствиях российских обстрелов. По данным следствия, осужденный, пытаясь продемонстрировать свою пользу для врага, совершил 35 эпизодов преступлений.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали мужчину в Волчанске в ноябре 2023 года. Во время обысков у него изъяли телефон, в котором была переписка с российским куратором. По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет тюрьмы. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.

Темы: СБУХарьковская областьРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоССО уничтожили установку вражеского "Бука" с 6 ракетами

Макрон не исключает отправки войск, если РФ прорвет линию фронта и будет запрос Украины

Швейцария: Россию "на этом этапе" не приглашали на саммит мира, но без нее процесс немыслим

НАБУ подозревает нардепа "Слуги народа" в незаконном обогащении на 11 миллионов

Кулеба рассказал, когда Россия может стать участником переговоров

фотоВ киевском метро установили новые буквы для станции "Зверинецкая"

Все новости...
СБУ
СБУ задержала 9 коллаборационистов, которые организовывали "референдум" на Херсонщине
Бывший срочник корректировал огонь врага по позициям ВСУ: контрразведка задержала агента РФ
За "слив" позиций ВСУ настоятель Святогорской лавры УПЦ МП арестован без права залога
Последние новости
17:29
БЭБ на Волыни изъяло контрабандные электронные сигареты на 3,2 миллиона
17:25
В Европарламенте - новый призыв забрать у Грузии кандидатский статус в ЕС
17:22
Зеленский на Ставке поручил ускорить поступление оружия от партнеров на фронт
17:16
ОПЕК+ может продолжить сокращение добычи нефти – Reuters
16:58
Китай грозится принять "меры" из-за санкций США против компаний, которые помогают РФ
16:41
Сколько украинцев считают соловьиную родным языком? Опрос
16:38
видеоВ Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга украинской армии
16:38
обновленоРоссияне ударили КАБами по Дергачам: ранены шесть детей – ОВА
16:27
С начала года аграрии получили более 40 миллиардов на развитие хозяйств
15:58
ЦПК: Украине необходимы иностранные эксперты в наблюдательный совет Агентства оборонных закупок
Все новости...
Реклама:
Реклама: