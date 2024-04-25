15 лет тюрьмы получил российский агент "Лексус", который шпионил на Харьковщине

К 15 годам заключения приговорили российского агента под псевдонимом "Лексус", который передавал врагу информацию об оборонительных позициях украинских войск на Харьковщине.

Источник: Служба безопасности Украины, Офис генерального прокурора

Дословно СБУ: "По данным следствия, он собирал для РФ информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории Волчанской громады. Прежде всего его интересовали геолокации фортификационных сооружений и укрепрайонов, которые обеспечивают оборону областного центра с северо-восточного направления. Разведданные нужны были оккупантам для проведения ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по позициям украинских защитников".

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фото: Харьковская областная прокуратура

Детали: Сообщается, что осужденным является 42-летний житель Волчанска, который во время оккупации громады был завербован российской спецслужбой. Чтобы подтвердить готовность к сотрудничеству, осужденный написал расписку и взял себе оперативный псевдоним "Лексус".

фото: Харьковская областная прокуратура

Злоумышленник посылал врагу информацию о расположении украинских военных и направлениях движения техники на территории Волчанской территориальной громады. Кроме того, мужчина передавал представителю ФСБ места базирования подразделений СБУ и Национальной полиции Украины вблизи границы с Россией.

фото: Харьковская областная прокуратура

Также "Лексус" корректировал вражеский огонь и "отчитывался" о последствиях российских обстрелов. По данным следствия, осужденный, пытаясь продемонстрировать свою пользу для врага, совершил 35 эпизодов преступлений.

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фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители задержали мужчину в Волчанске в ноябре 2023 года. Во время обысков у него изъяли телефон, в котором была переписка с российским куратором. По материалам СБУ суд признал злоумышленника виновным в государственной измене и назначил ему 15 лет тюрьмы. Во время судебного разбирательства мужчина полностью признал свою вину.