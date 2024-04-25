У передмісті Херсона дрони росіян атакували рятувальників: двоє поранених

Вдень 25 квітня рятувальники потрапили під повторну атаку дронів росіян у передмісті Херсона, внаслідок чого один рятувальник та мешканка будинку були поранені.

Джерело: ДСНС Херсонщини у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вдень ворог вкотре атакував передмістя Херсону, внаслідок чого загорівся житловий будинок. Рятувальники виїхали на ліквідацію пожежі та потрапили у пастку – ворожі дрони цинічно повторно атакували місце події, пошкодивши техніку ДСНС".

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Деталі: Повідомляється, що у результаті атаки безпілотників постраждав один із рятувальників, також поранення руки отримала господарка сусіднього будинку.

Покинути місце події їм вдалося автомобілем швидкої допомоги.

Рятувальники попередили своїх колег про обстріли, аби ті не наражалися на небезпеку.