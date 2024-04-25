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В пригороде Херсона дроны россиян атаковали спасателей: двое раненых

Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 17:21
В пригороде Херсона дроны россиян атаковали спасателей: двое раненых
Фото: скриншот с видео ГСЧС Херсонщины

Днем 25 апреля спасатели попали под повторную атаку дронов россиян в пригороде Херсона, в результате чего один спасатель и жительница дома были ранены.

Источник: ГСЧС Херсонщины в Facebook

Дословно: "Сегодня днем враг в очередной раз атаковал пригород Херсона, в результате чего загорелся жилой дом. Спасатели выехали на ликвидацию пожара и попали в ловушку - вражеские дроны цинично повторно атаковали место происшествия, повредив технику ГСЧС".

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Детали: Сообщается, что в результате атаки беспилотников пострадал один из спасателей, также ранение руки получила хозяйка соседнего дома.

Покинуть место происшествия им удалось на автомобиле скорой помощи.

Спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности.

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Темы: Херсонбеспилотникивойна
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