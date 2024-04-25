Росіяни вдарили ракетою по залізничному вокзалу в Балаклії: 10 постраждалих

Російські війська о другій половині дня 25 квітня обстріляли залізничний вокзал в місті Балаклія Харківської області, у результатіт чого постраждали 10 людей.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Окупанти вдарили по Балаклії Ізюмського району. Є влучання біля залізничного вокзалу".

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Деталі: За його словами, спочатку було відомо, що у результаті удару постраждали три жінки та двоє чоловіків. Пізніше кількість постраждалих збільшилась до семи.

Також голова ОВА повідомив, що деталі встановлюються, усі служби працюють на місці.

Оновлено. Пізніше Синєгубов розповів, що окупант вдарив ракетою по залізничному вокзалу, коли постраждалі перебували у пасажирських вагонах електропоїзда "Харків — Ізюм".

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Троє жінок віком 37,47, 60 та четверо чоловіків 39, 49, 49 та 62 років отримали вибухові травми різного ступеня. Всі 7 постраждалих госпіталізовані до лікарні.

За оновленими даними МВС, кількість постраждалих зросла до 8, наразі вони госпіталізовані.

Оновлено о 19.24 В МВС повідомили, що кількість поранених у Балаклії зросла до 10 людей.

Нагадаємо: Перед цим росіяни атакували село Новоосинове Куп’янського району, внаслідок чого постраждали дві жінки.