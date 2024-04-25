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Россияне ударили ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее: 10 пострадавших

Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 17:47
Россияне ударили ракетой по железнодорожному вокзалу в Балаклее: 10 пострадавших
Фото: Харковская облпрокуратура

Российские войска во второй половине дня 25 апреля обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области, в результате чего пострадали 10 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Оккупанты ударили по Балаклее Изюмского района. Есть попадания возле железнодорожного вокзала".

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Детали: По его словам, сначала было известно, что в результате удара пострадали три женщины и двое мужчин. Позже количество пострадавших увеличилось до семи.

Также председатель ОВА сообщил, что детали устанавливаются, все службы работают на месте.

Обновлено. Позже Синегубов рассказал, что оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков - Изюм".

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Трое женщин в возрасте 37,47, 60 лет и четверо мужчин 39, 49, 49 и 62 лет получили взрывные травмы различной степени. Все 7 пострадавших госпитализированы в больницу.

По обновленным данным МВД, количество пострадавших возросло до 8, сейчас они госпитализированы.

Обновлено в 19.24 В МВД сообщили, что количество раненых в Балаклее возросло до 10 человек.

Напомним: Перед этим россияне атаковали село Новоосиново Купянского района, в результате чего пострадали две женщины.

Темы: Харьковская областьобстрелжертвы
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