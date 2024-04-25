Зеленський провів Ставку: увага до захисту інфраструктури, ситуація на фронті, виробництво зброї

Президент Володимир Зеленський на черговому засіданні Ставки головнокомандувача за участі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля обговорив питання захисту інфраструктурних об’єктів, ситуацію на фронті, а також контракти щодо виготовлення зброї в Україні.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Провів Ставку. Сьогодні основне питання – захист".

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Деталі: Зо його словами, прем’єр-міністр Денис Шмигаль доповів щодо прикриття життєво необхідних для країни об’єктів – не лише енергетичних, а й соціальних, безпекових, транспортних, забезпечення зв’язку тощо. По всіх галузях та всіма доступними нам засобами: інженерним, ППО та РЕБ.

"Зробив відповідні доручення та визначив терміни реалізації", - зазначив президент.

Також на Ставці обговорили зведення з фронту. Зокрема йшлося про основні напрямки, наші дії та ймовірні дії ворога, забезпечення війська всім необхідним.

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Третє питання, яке розглядалось, це контракти. "Продовжуємо підсилювати власних виробників. У цьому напрямі працюємо, зокрема, з партнерами, щоб виготовляти озброєння в Україні іноземним коштом", - повідомив Зеленський.

Він підкреслив, що йя галузь допомагає нам вистояти зараз і має величезну експортну перспективу після перемоги. "Максимально сприяємо її розвитку. Раз на тиждень буду отримувати доповідь про нові контракти за звітний період", - зазначив Зеленський.