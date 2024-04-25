Зеленский провел Ставку: внимание к защите инфраструктуры, ситуация на фронте, производство оружия

Президент Владимир Зеленский на очередном заседании Ставки главнокомандующего при участии премьер-министра Дениса Шмыгаля обсудил вопросы защиты инфраструктурных объектов, ситуацию на фронте, а также контракты по изготовлению оружия в Украине.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Провел Ставку. Сегодня основной вопрос - защита".

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Детали: По его словам, премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о прикрытии жизненно необходимых для страны объектов - не только энергетических, но и социальных, безопасности, транспортных, обеспечения связи и тому подобное. По всем отраслям и всеми доступными нам средствами: инженерным, ПВО и РЭБ.

"Сделал соответствующие поручения и определил сроки реализации", - отметил президент.

Также на Ставке обсудили сводки с фронта. В частности речь шла об основных направлениях, наших действиях и вероятных действиях врага, обеспечении войска всем необходимым.

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Третий вопрос, который рассматривался, это контракты. "Продолжаем усиливать собственных производителей. В этом направлении работаем, в частности, с партнерами, чтобы изготавливать вооружение в Украине за иностранные средства", - сообщил Зеленский.

Он подчеркнул, что эта отрасль помогает нам выстоять сейчас и имеет огромную экспортную перспективу после победы. "Максимально способствуем ее развитию. Раз в неделю буду получать доклад о новых контрактах за отчетный период", - отметил Зеленский.