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На Донеччині за день росіяни убили 5 людей. Ще 8 поранили

Тетяна ОлійникЧетвер, 25 квітня 2024, 18:57
На Донеччині за день росіяни убили 5 людей. Ще 8 поранили
Вибух на Донеччині. Ілюстративне фото - Getty Images

Російські війська 25 квітня масовано обстрілювали Донецьку область, відомо про загибель 5 людей та про 8 постраждалих.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "Під приціл армії РФ потрапило смт Удачне. За попередніми даними, ворог атакував його ракетою "Іскандер-М". Множинні осколкові поранення різного ступеня тяжкості дістали 4 цивільних віком від 28 до 42 років. Ще двоє чоловіків отримали поранення несумісні з життям".

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Деталі: Також з самого ранку окупанти завдають атаки по населених пунктах Покровського району. У містах Гірник та Красногорівка поранені четверо чоловіків.  

Крім того, в смт Курахівка, с. Новоолександрівка й смт Очеретино від обстрілів загинули троє 56, 67 й 69-річних місцевих жителів.

 
фото - донецька обласна прокуратура
 
фото - донецька обласна прокуратура

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Теми: Донецька областьобстрілвійнажертви
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