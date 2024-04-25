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В Донецкой области за день россияне убили 5 человек. Еще 8 ранили

Татьяна ОлейникЧетверг, 25 апреля 2024, 18:57
В Донецкой области за день россияне убили 5 человек. Еще 8 ранили
Взрыв в Донецкой области. Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 25 апреля массированно обстреливали Донецкую область, известно о гибели 5 человек и 8 пострадавших.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "Под прицел армии РФ попало пгт Удачное. По предварительным данным, враг атаковал его ракетой "Искандер-М". Множественные осколочные ранения разной степени тяжести получили 4 гражданских в возрасте от 28 до 42 лет. Еще двое мужчин получили ранения несовместимые с жизнью".

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Детали: Также с самого утра оккупанты наносят атаки по населенным пунктам Покровского района. В городах Горняк и Красногоровка ранены четверо мужчин.

Кроме того, в пгт Кураховка, с. Новоалександровка и пгт Очеретино от обстрелов погибли три 56, 67 и 69-летних местных жителей.

 
фото - донецкая областная прокуратура
 
фото - донецкая областная прокуратура

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Темы: Донецкая областьобстрелвойнажертвы
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