Росіяни атакують Авдіївський та ще 6 напрямків, за добу 93 боєзіткнення - Генштаб

Протягом доби російські війська атакували 6 напрямків фронту, найгарячіше - на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському, загалом відбулося 93 бойових зіткнення.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

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На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаудару по місту Суми. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Карповичі Чернігівської області; Уралове, Манухівка, Басівка, Пономаренки Сумської області.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку Силами оборони відбито 16 атак в районах населених пунктів Дружелюбівка Харківської області; Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Зарічне Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Борова Харківської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

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На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 16 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Спірне, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Часів Яр, Спірне, Диліївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове Донецької області, де ворог намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Калинове, Семенівка, Карлівка, Новогродівка, Євгенівка, Олександропіль, Архангельське, Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське, Соловйове, Уманське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі Урожайного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог, за підтримки авіації, 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Роботине, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, здійснив 3 безуспішні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Качкарівка та Іванівка Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Токарівка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління, 8 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.