Россияне атакуют Авдеевское и еще 6 направлений, за сутки 93 боестолкновения - Генштаб

В течение суток российские войска атаковали 6 направлений фронта, горячее всего - на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском, всего произошло 93 боевых столкновения.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиаудар по городу Сумы. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Карповичи Черниговской области; Уралово, Мануховка, Басовка, Пономаренки Сумской области.

На Купянском направлении нашими воинами отражено 9 атак в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Степная Новоселовка, Песчаное Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 16 атак в районах населенных пунктов Дружелюбовка Харьковской области; Макеевка, Серебрянское лесничество Луганской области; Терны, Заречное Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Боровая Харьковской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка Луганской области; Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области.

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На Бахмутском направлении нашими воинами отражено 16 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское, Новый, Спирное, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение. Также, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Часов Яр, Спирное, Дылиевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Калиновка, Часов Яр, Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 23 атаки в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Калиново, Семеновка, Карловка, Новогродовка, Евгеновка, Александрополь, Архангельское, Новокалиново Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Архангельское, Соловьево, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка, Водяное Донецкой области, где враг 14 раз пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационный удар в районе Урожайного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Красное, Белогорье, Роботино, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Качкаровка и Ивановка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Тягинка, Ивановка, Новотягинка, Токаревка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 пунктам управления, 8 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.