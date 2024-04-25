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Зеленський розповів, про що говоритимуть на "Рамштайні" 26 квітня

Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 квітня 2024, 21:04
Зеленський розповів, про що говоритимуть на Рамштайні 26 квітня
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, які теми обговорюватимуться на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 26 квітня.

Джерело: відеозвернення Звернення

Пряма мова Зеленського: "Готуємося до завтрашнього засідання "Рамштайну" – будемо говорити зокрема про те, як якнайшвидше подолати складнощі й проблеми, які накопичились за пів року, коли ми чекали рішень про американську підтримку".

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Деталі: За його словами, "політично ми вже спрацювали заради підтримки". "Тепер треба, щоб спрацювали й щодо наповнення пакетів потрібною зброєю, і щодо логістики", - зазначив він.

Зеленський подякував всім країнам, які в цей час ухвалили свої нові рішення щодо допомоги Україні, військовим, містам і громадам.

Нагадаємо: 21 засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 26 квітня у віртуальному форматі.

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Теми: ЗеленськийРамштайн
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