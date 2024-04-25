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Зеленский рассказал, о чем будут говорить на «Рамштайн» 26 апреля

Станислав ПогориловЧетверг, 25 апреля 2024, 21:04
Зеленский рассказал, о чем будут говорить на «Рамштайн» 26 апреля
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, какие темы будут обсуждаться на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") 26 апреля.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Готовимся к завтрашнему заседанию „Рамштайн" - будем говорить в частности о том, как можно быстрее преодолеть сложности и проблемы, которые накопились за полгода, когда мы ждали решений об американской поддержке".

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Детали: По его словам, "политически мы уже сработали ради поддержки". "Теперь надо, чтобы сработали и по наполнению пакетов нужным оружием, и по логистике", - отметил он.

Зеленский поблагодарил все страны, которые в это время приняли свои новые решения о помощи Украине, военным, городам и общинам.

Напомним: 21 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") состоится 26 апреля в виртуальном формате.

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Темы: ЗеленскийРамштайн
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