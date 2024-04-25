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Столтенберг: Допомога Україні на підході, для перемоги ще не пізно

Олег Павлюк, Станіслав ПогоріловЧетвер, 25 квітня 2024, 21:31
Столтенберг: Допомога Україні на підході, для перемоги ще не пізно
Єнс Столтенберг, фото: Getty images

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги Україні, зазначивши, що ще не пізно для перемоги проти агресії Росії.

Джерело: Столтенберг під час виступу на заході в Берліні 25 квітня, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання (щодо України – ред.) на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко".

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Деталі: Генсек наголосив, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Україні. "Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.

Також Столтенберг нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, зокрема Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.

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Теми: НАТОСШАУкраїназброя
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