Столтенберг: Допомога Україні на підході, для перемоги ще не пізно

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги Україні, зазначивши, що ще не пізно для перемоги проти агресії Росії.

Джерело: Столтенберг під час виступу на заході в Берліні 25 квітня, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання (щодо України – ред.) на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко".

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Деталі: Генсек наголосив, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Україні. "Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.

Також Столтенберг нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, зокрема Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.

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