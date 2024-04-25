Столтенберг: Допомога Україні на підході, для перемоги ще не пізно
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників прискорити постачання військової допомоги Україні, зазначивши, що ще не пізно для перемоги проти агресії Росії.
Джерело: Столтенберг під час виступу на заході в Берліні 25 квітня, передає "Європейська правда"
Пряма мова: "Тепер наш обов'язок – перетворити ці зобов'язання (щодо України – ред.) на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко".
Деталі: Генсек наголосив, що в останні місяці "союзники по НАТО не надали підтримку, яку обіцяли" Україні. "Але для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході", – додав він.
Також Столтенберг нагадав, що Конгрес США нещодавно схвалив додаткове фінансування для допомоги Україні, а інші члени НАТО, зокрема Британія, Німеччина та Нідерланди, оголосили нові пакети допомоги.
Передісторія:
- Президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.
- Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів. У США вважають, що це допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою.
- Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що держави-члени Альянсу, на його думку, повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону.